Группу вооруженных разбойников задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Киевской области задержана группа вооруженных лиц по подозрению в избиении и разбое. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
В полицию, 15 декабря, обратился житель села Ковалин с заявлением об избиении его и друзей группой мужчин и завладении определенной суммой денег с угрозой применением оружия. Дежурный сразу передал всем патрулям ориентировку на автомобиль, на котором возможно передвигались злоумышленники.
Автомобиль "Шевроле Авео", который подпадал под описание, работники полиции остановили на 44 км автодороги Борисполь - Днепр. В салоне, кроме водителя, находилось трое пассажиров. В ходе проверки у "экипажа" иномарки были изъяты две единицы оружия.
На место происшествия вызвали СОГ Переяслав - Хмельницкого отдела полиции.