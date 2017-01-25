Групу опозиціонерів і активістів в Азербайджані засудили до позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Суд у столиці Азербайджану Баку засудив групу опозиціонерів і активістів до тривалих термінів позбавлення волі, назвавши їх винними в публічних закликах до скинення уряду й до розпалювання національної, релігійної і соціальної ворожнечі, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, Бакинський суд у справах тяжких злочинів засудив теолога Талега Багірова, лідера групи “Рух за мусульманську єдність”, і його заступника Аббаса Гюсейнова до 20 років позбавлення волі. Іще 16 людей були засуджені до позбавлення волі на терміни від 14 з половиною до 19 років. А Фуад Ґаграманли, заступник голови Партії “Народний фронт Азербайджану”, отримав 10 років позбавлення волі.
За винятком Ф.Ґаграманли, інших підсудних арештували в листопаді й грудні 2015 року в перебігу низки операцій силовиків проти так званих “релігійних екстремістів” у селищі Нардаран на околиці Баку. В перебігу тих операцій загинули сім людей, серед них двоє працівників поліції.
Як повідомляє ЗМІ, Ф.Ґаграманли затримали через кілька днів по тому за його дописи у Facebook про ті операції.
Адвокати затриманих заявляли, що справа проти них сфабрикована, самі підсудні не визнали своєї вини. Дехто з них заявив, що під час слідства обмовив себе, не витримавши тортур.
За даними правозахисників, загалом у цій так званій “нардаранській справі” були затримані 87 людей. Кількох уже засудили до позбавлення волі 2016 року, ще дві групи з них нині судять окремо.