Группу оппозиционеров и активистов в Азербайджане осудили к лишению свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Суд в столице Азербайджана Баку приговорил группу оппозиционеров и активистов к длительным срокам лишения свободы, назвав их виновными в публичных призывах к свержению правительства и к разжиганию национальной, религиозной и социальной розни, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как пишет издание, Бакинский суд по делам о тяжких преступлениях приговорил теолога Талега Багирова, лидера группы "Движение за мусульманское единство", и его заместителя Аббаса Гюсейнова к 20 годам лишения свободы. Еще 16 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от 14 с половиной до 19 лет. А Фуад Ґаграманлы, заместитель председателя Партии "Народный фронт Азербайджана", получил 10 лет лишения свободы.
За исключением Ф.Ґаграманлы, других подсудимых арестовали в ноябре и декабре 2015 года в ходе ряда операций силовиков против так называемых "религиозных экстремистов" в поселке Нардаран в окрестностях Баку. В течении тех операций погибли семь человек, среди них двое полицейских.