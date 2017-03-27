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Групу наркоторговців викрили київські правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність наркоугруповання, учасники якого збували амфетамін та канабіс у великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що зловмисники щомісяця збували понад триста грамів наркотиків. Вони орендували будинок у передмісті столиці, де зберігали “товар”. Оперативники спецслужби затримали одного з наркоділків при спробі продажу амфетаміну та марихуани постійному клієнту — члену громадської організації “Офіцерський корпус”. Ще двох учасників наркоугруповання співробітники СБ України затримали згодом.

Загалом у наркоділків вилучено вісімдесят п’ять грамів амфетаміну та понад тридцять грамів канабісу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, заступника голови Шевченківської РДА заарештували за привласнення держкоштів.

Українські Національні Новини

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