Групу наркоторговців викрили київські правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність наркоугруповання, учасники якого збували амфетамін та канабіс у великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що зловмисники щомісяця збували понад триста грамів наркотиків. Вони орендували будинок у передмісті столиці, де зберігали “товар”. Оперативники спецслужби затримали одного з наркоділків при спробі продажу амфетаміну та марихуани постійному клієнту — члену громадської організації “Офіцерський корпус”. Ще двох учасників наркоугруповання співробітники СБ України затримали згодом.
Загалом у наркоділків вилучено вісімдесят п’ять грамів амфетаміну та понад тридцять грамів канабісу.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, заступника голови Шевченківської РДА заарештували за привласнення держкоштів.