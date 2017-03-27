Группу наркоторговцев разоблачили киевские правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители пресекли в Киеве деятельность наркогруппировки, участники которой сбывали амфетамин и каннабис в крупных размерах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что злоумышленники ежемесячно сбывали более трехсот граммов наркотиков. Они арендовали дом в пригороде столицы, где хранили "товар". Оперативники спецслужбы задержали одного из наркодельцов при попытке продажи амфетамина и марихуаны постоянному клиенту - члену общественной организации "Офицерский корпус". Еще двух участников наркогруппировки сотрудники СБ Украины задержали позже.
Всего в наркодельцов изъято восьмидесяти пяти граммов амфетамина и более тридцати граммов каннабиса.
Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, заместителя председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств.