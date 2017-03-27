Группу наркоторговцев разоблачили киевские правоохранители

Установлено, что злоумышленники ежемесячно сбывали более трехсот граммов наркотиков. Они арендовали дом в пригороде столицы, где хранили "товар". Оперативники спецслужбы задержали одного из наркодельцов при попытке продажи амфетамина и марихуаны постоянному клиенту - члену общественной организации "Офицерский корпус". Еще двух участников наркогруппировки сотрудники СБ Украины задержали позже.

Всего в наркодельцов изъято восьмидесяти пяти граммов амфетамина и более тридцати граммов каннабиса.

Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, заместителя председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств.