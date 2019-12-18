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Група з питань реінтеграції ТОТ завершила Концепцію перехідного правосуддя для України

Група з питань реінтеграції ТОТ завершила Концепцію перехідного правосуддя для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Робоча група з питань реінтеграції ТОТ завершила роботу над Концепцією перехідного правосуддя для України і передала її на розгляд Комісії з питань правової реформи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич взяв участь у публічному обговоренні "Безпечна #реінтеграція 2019-2020: підсумки і перспективи" в рамках Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію".

"У рамках національної платформи говорили про головні виклики, які перед нами стоять на цьому непростому шляху", - зазначив Кориневич.

Так, обговорили застосування елементів перехідного правосуддя до ситуацій в Криму та на Донбасі.

"Робоча група з питань реінтеграції ТОТ завершила роботу над Концепцією перехідного правосуддя для України і передала її на розгляд Комісії з питань правової реформи", - повідомили у представництві.

Постійний представник зазначив, що для цілей сприйняття та розуміння суспільством засад перехідного правосуддя необхідна окрема комунікація та робота з ключовими стейкхолдерами.

Зазначається, що вдалось обговорити питання амністії і того, що вона не може застосовуватися до тих осіб, які вчинили воєнні злочини, злочини проти людяності, інші серйозні порушення прав людини.

Як раніше повідомлялося в УНН, генпрокуратура представила бачення щодо відповідальності за найтяжчі воєнні злочини.

Українські Національні Новини

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