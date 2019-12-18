Група з питань реінтеграції ТОТ завершила Концепцію перехідного правосуддя для України

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Робоча група з питань реінтеграції ТОТ завершила роботу над Концепцією перехідного правосуддя для України і передала її на розгляд Комісії з питань правової реформи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.