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Группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила Концепцию переходного правосудия для Украины

Группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила Концепцию переходного правосудия для Украины

Киев  •  УНН

 • 10111 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Рабочая группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила работу над Концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич принял участие в публичном обсуждении "Безопасная #реинтеграция 2019-2020: итоги и перспективы" в рамках Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

"В рамках национальной платформы говорили о главных вызовах, которые перед нами стоят на этом непростом пути", - отметил Кориневич.

Так, обсудили применение элементов переходного правосудия к ситуациям в Крыму и на Донбассе.

"Рабочая группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила работу над Концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы", - сообщили в представительстве.

Постоянный представитель отметил, что для целей восприятия и понимания обществом основ переходного правосудия необходима отдельная коммуникация и работа с ключевыми стейкхолдерами.

Отмечается, что удалось обсудить вопрос амнистии и того, что она не может применяться к тем лицам, которые совершили военные преступления, преступления против человечности, другие серьезные нарушения прав человека.

Как ранее сообщалось в УНН, генпрокуратура представила видение ответственности за тяжкие военные преступления.

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