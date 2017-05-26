Група українських військових саперів отримали кваліфікацію інструкторів за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Кам'янець-Подільському в Центрі розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України завершено четвертий двотижневий курс підготовки молодших командирів, який проводили військовослужбовці збройних сил Канади, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Вісім військових саперів, які проходили курс для інструкторів, отримали сертифікати зразка стандартів НАТО про завершення підготовки та відповідному професійному рівні.
У своїй промові заступник командира групи інструкторів контингенту об'єднаних оперативно-тактичної групи Збройних Сил Канади капітан Метью Мерфі відзначив успіхи і високий рівень умотивованості українських військових в ході навчання, а також передав кращому слухачеві групи старшому прапорщику Миколі Турченкову сертифікат кращого слухача курсу і пам'ятну медаль
Нагадаємо, іноземні фахівці проінструктують українських військових з питань ліквідації наслідків надзвичайних подій, а також нададуть технічну допомогу.