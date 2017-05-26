Группа украинских военных саперов получала квалификацию инструкторов по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Каменец-Подольском в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины завершено четвертый двухнедельный курс подготовки младших командиров, который проводили военнослужащие вооруженных сил Канады, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Восемь военных саперов, которые проходили курс для инструкторов, получили сертификаты образца стандартам НАТО о завершении подготовки и соответствующем профессиональном уровне.
В своей речи заместитель командира группы инструкторов контингента объединенных оперативно-тактической группы Вооруженных Сил Канады капитан Мэтью Мерфи отметил успехи и высокий уровень мотивированности украинских военных в ходе обучения, а также передал лучшем слушателю группы старшему прапорщику Николаю Турченкову сертификат лучшего слушателя курса и памятную медаль
Напомним, иностранные специалисты проинструктируют украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставят техническую помощь.