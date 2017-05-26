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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа украинских военных саперов получала квалификацию инструкторов по стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Каменец-Подольском в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины завершено четвертый двухнедельный курс подготовки младших командиров, который проводили военнослужащие вооруженных сил Канады, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Группа украинских военных саперов получала квалификацию инструкторов по стандартам НАТО

Восемь военных саперов, которые проходили курс для инструкторов, получили сертификаты образца стандартам НАТО о завершении подготовки и соответствующем профессиональном уровне.

В своей речи заместитель командира группы инструкторов контингента объединенных оперативно-тактической группы Вооруженных Сил Канады капитан Мэтью Мерфи отметил успехи и высокий уровень мотивированности украинских военных в ходе обучения, а также передал лучшем слушателю группы старшему прапорщику Николаю Турченкову сертификат лучшего слушателя курса и памятную медаль

Напомним, иностранные специалисты проинструктируют украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставят техническую помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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