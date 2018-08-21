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Група сенаторів готує звернення до Трампа щодо українських політв'язнів - Чалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Наразі велика група американських сенаторів готує звернення до державного департаменту США та президента США Дональда Трампа щодо зайняття жорсткої позиції у питанні українських політв’язнів у Росії. Про це під час брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає кореспондент УНН.

Група сенаторів готує звернення до Трампа щодо українських політв'язнів - Чалий

"Зараз проходить акція в підтримку звільнення Олега Сенцова, Романа Сущенка. Буквально зараз же готується також звернення великої групи сенаторів до державного департаменту, до президента Трампа, щоб не просто підсилити тиск, а поставити дуже чітку, дуже жорстку позицію", - повідомив Чалий.

Нагадаємо, комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович звернулася з листами до голів МЗС України Павла Клімкіна і РФ Сергія Лаврова з вимогою вжити негайних заходів для вирішення ситуації з деякими ув'язненими і затриманими в Росії і Україні, згадавши про українського політв'язня у Росії Олега Сенцова.

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