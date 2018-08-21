Группа сенаторов готовит обращение к Трампу по украинским политзаключенным - Чалый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сейчас группа американских сенаторов готовит обращение в государственный департамент США и к президенту США Дональду Трампу относительно занятия жесткой позиции в вопросе украинских политзаключенных в России. Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент УНН.
"Сейчас проходит акция в поддержку освобождения Олега Сенцова, Романа Сущенко. Буквально сейчас же готовится также обращение большой группы сенаторов в государственный департамент, к президенту Трампу, чтобы не просто усилить давление, а поставить очень четкую, очень жесткую позицию", - сообщил Чалый.
Напомним, комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович обратилась с письмами к главам МИД Украины Павлу Климкину и РФ Сергею Лаврову с требованием принять немедленные меры для разрешения ситуации с некоторыми заключенными и задержанными в России и Украине, вспомнив об украинском политзаключенном в России Олеге Сенцове.