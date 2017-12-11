Група народних депутатів готова взяти на поруки Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Група народних депутатів готова взяти на поруки екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Відповідну заяву на засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оголосив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
“Сторона захисту буде клопотати перед судом про не застосування щодо нашого підзахисного будь-якого запобіжного заходу. Натомість до нас надійшла заява від групи народних депутатів, які готові взяти на поруки Саакашвілі. Це депутати Опанасенко, Дерев'янко, Костенко, Новак, Добродомов, Тимошенко, Купрій, Ігор Луценко, а також заяви від депутатів київради Дідовець та Гриценко”, — сказав Чернолуцький.
Суд заслухавши думки сторін вирішив долучити цю заяву до матеріалів справи, щоб пізніше її розглянути.
Зазначимо, 11 грудня Печерський районний суд почав засідання з обрання запобіжного заходу М.Саакашвілі.
Під час судового засідання захист М.Саакашвілі заявив відвід прокурору.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.