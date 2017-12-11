Группа народных депутатов готова взять на поруки Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Группа народных депутатов готова взять на поруки экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Соответствующее заявление на заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, объявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.
"Сторона защиты будет ходатайствовать перед судом о не применении в отношении нашего подзащитного любой меры пресечения. Зато к нам поступило заявление от группы народных депутатов, которые готовы взять на поруки Саакашвили. Это депутаты Опанасенко, Деревянко, Костенко, Новак, Добродомов, Тимошенко, Куприй, Игорь Луценко, а также заявления от депутатов Киевсовета Дидовец и Гриценко", - сказал Чернолуцкий.
Суд заслушал мнения сторон и решил приобщить это заявление к материалам дела, чтобы потом ее рассмотреть.
Отметим, 11 декабря Печерский районный суд начал заседание по избранию меры пресечения М.Саакашвили.
Во время судебного заседания защита М.Саакашвили заявил отвод прокурору.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги .
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.