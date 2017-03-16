Група нардепів заблокувала трибуну ВР, а А.Парубій оголосив перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту орієнтовно до 17.30. Причиною тому стали спроби депутатів заблокувати трибуну ВР, передає УНН.
За словами кореспондента, група депутатів зібралась біля трибуни ВР із вимогою відкласти розгляд питання про призначення аудитора НАБУ.
Зауважимо, що сьогодні відбулось засідання комітету ВР щодо протидії корупції, де було підтримано розгляд парламентом кандидатур на посаду аудитора НАБУ британця Найджела Брауна та американця Роберта Сторча.
Водночас голова комітету Єгор Соболєв заявив, що призначив засідання лише на завтра, 17 березня, на 14.30. Він та ще деякі члени комітету називають сьогоднішнє рішення нелегітимним.
Відповідно до законодавства, за результатами аудиту НАБУ може бути ухвалено рішення про звільнення його директора.
Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання у комітеті проект постанови щодо кандидатури від парламенту до комісії зовнішнього аудиту в Національне антикорупційне бюро України.