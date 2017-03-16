Группа нардепов заблокировала трибуну ВР, а А. Парубий объявил перерыв

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105859 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121271 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180383 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131581 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125712 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106556 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107580 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Группа нардепов заблокировала трибуну ВР, а А. Парубий объявил перерыв

Группа нардепов заблокировала трибуну ВР, а А. Парубий объявил перерыв

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 • 13787 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента ориентировочно до 17.30. Причиной тому стали попытки депутатов заблокировать трибуну ВР, передает УНН.

По словам корреспондента, группа депутатов собралась возле трибуны ВР с требованием отложить рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ.

Заметим, что сегодня состоялось заседание комитета ВР по противодействию коррупции, где было поддержано рассмотрение парламентом кандидатур на должность аудитора НАБУ британца Найджела Брауна и американца Роберта Сторча.

В то же время председатель комитета Егор Соболев заявил, что назначил заседание только на завтра, 17 марта, на 14.30. Он и еще некоторые члены комитета называют сегодняшнее решение нелегитимным.

Согласно законодательству, по результатам аудита НАБУ может быть принято решение об увольнении его директора.

Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитете проект постановления относительно кандидатуры от парламента в комиссию внешнего аудита в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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