Группа нардепов заблокировала трибуну ВР, а А. Парубий объявил перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента ориентировочно до 17.30. Причиной тому стали попытки депутатов заблокировать трибуну ВР, передает УНН.
По словам корреспондента, группа депутатов собралась возле трибуны ВР с требованием отложить рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ.
Заметим, что сегодня состоялось заседание комитета ВР по противодействию коррупции, где было поддержано рассмотрение парламентом кандидатур на должность аудитора НАБУ британца Найджела Брауна и американца Роберта Сторча.
В то же время председатель комитета Егор Соболев заявил, что назначил заседание только на завтра, 17 марта, на 14.30. Он и еще некоторые члены комитета называют сегодняшнее решение нелегитимным.
Согласно законодательству, по результатам аудита НАБУ может быть принято решение об увольнении его директора.
Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитете проект постановления относительно кандидатуры от парламента в комиссию внешнего аудита в Национальное антикоррупционное бюро Украины.