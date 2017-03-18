Група експертів СОТ буде створена 21 березня, попри позицію РФ – Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Група експертів у межах СОТ буде створена для розгляду позову України проти Російської Федерації у справі щодо численних обмежень транзиту територією РФ. Про це повідомили УНН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
“20 лютого цього року, як і очікувалося, після першого оголошення Україною на засіданні ОВС СОТ вимоги про створення Групи експертів Російська Федерація використала свій єдиний шанс її відхилити. При другому виголошенні вимоги, запланованого на 21 березня, Група експертів буде створена незважаючи на позицію Російської Федерації”, — переконані у міністерстві.
У відомстві пояснили, що, за встановленими правилами в СОТ, Україна має двічі публічно оголосити свою вимогу.
За інформацією Мінекономрозвитку, до участі у суперечці щодо транзитного позову Європейський Союз звертався з проханням приєднатися до справи на етапі консультацій.
Але тоді, зазначили у відомстві, російська сторона як відповідач відмовила Європейському Союзу у задоволенні цього запиту.
Проте, відповідно до встановлених Домовленістю правил, на етапі створення Групи експертів сторони суперечки не мають можливості відмовити у приєднанні до справи третім сторонам, резюмували у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, 9 лютого Україна направила в СОТ вимогу про створення групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту через територію Російської Федерації.