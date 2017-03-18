Группа экспертов ВТО будет создана 21 марта, несмотря на позицию РФ - Минэкономразвития

"20 февраля этого года, как и ожидалось, после первого объявления Украины на заседании ОВД ВТО требования о создании Группы экспертов, Российская Федерация использовала свой единственный шанс ее отклонить. При втором вынесении требования, запланированного на 21 марта, Группа экспертов будет создана несмотря на позицию Российской Федерации", - убеждены в министерстве.

В ведомстве пояснили, что, по установленным правилам в ВТО, Украина должна дважды публично объявить свое требование.

По информации Минэкономразвития, к участию в споре относительно транзитного иска Европейский Союз обращался с просьбой присоединиться к делу на этапе консультаций.

Но тогда, отметили в ведомстве, российская сторона в качестве ответчика отказала Европейскому Союзу в удовлетворении этого запроса.

Однако, в соответствии с установленными Договоренностью правил, на этапе создания Группы экспертов спорящие стороны не имеют возможности отказать в присоединении к делу третьим сторонам, резюмировали в Минэкономразвития.

Напомним, 9 февраля Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита через территорию Российской Федерации.