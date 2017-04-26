Група депутатів у ПАРЄ проголосувала за недовіру президенту П.Аграмунту - нардеп

"Група депутатів у ПАРЄ переважною більшістю проголосувала за недовіру президенту ПАРЄ Аграмунту", - повідомив він.

Нагадаємо, президент ПАРЄ П.Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, зробити заяву щодо свого статусу.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами ПАРЄ і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентарів з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.