Группа депутатов в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту П.Аграмунту - нардеп

"Группа депутатов в ПАСЕ подавляющим большинством проголосовала за недоверие президенту ПАСЕ Аграмунту", - сообщил он.

Напомним, президент ПАСЕ П.Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, сделать заявление относительно своего статуса.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Ранее российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.