Группа депутатов в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту П.Аграмунту - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21936 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83430 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142493 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113341 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110478 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102742 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103169 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Группа депутатов в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту П.Аграмунту - нардеп

Группа депутатов в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту П.Аграмунту - нардеп

Киев  •  УНН

 • 10060 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Группа депутатов-консерваторов в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за недоверие президенту ПАСЕ Педро Аграмунт. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Группа депутатов в ПАСЕ подавляющим большинством проголосовала за недоверие президенту ПАСЕ Аграмунту", - сообщил он.

Напомним, президент ПАСЕ П.Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, сделать заявление относительно своего статуса.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Ранее российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

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