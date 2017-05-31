Група DCH О.Ярославського прийняла управління Sukha Balka

На зустрічі з представниками трудового колективу від віце-президента компанії-продавця Денис Новоженов сказав, що на даний актив було кілька претендентів, проте вирішили обрати "власника, здатного розвивати актив, відповідального і порядного інвестора, одного з кращих в Україні". І зазначив, що "актив успішний і стабільний, колектив дуже якісний".

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, в своєму виступі наголосив, що має тривалий досвід роботи в Кривому Розі.

"Перший раз я приїхав сюди 22 роки тому - працював з багатьма промисловими підприємствами. Так що це для мене рідний регіон, мені приємно знову повернутися до Кривого Рогу. Ми докладемо всіх зусиль, щоб Sukha Balka розвивалася, забезпечуючи продовження кращих традицій. Різких рухів не буде, але, в той же час, ми будемо впроваджувати свої нововведення, які відпрацювали у себе в DCH. І звичайно, приділимо увагу соціальним аспектам, і участі в житті міста", - сказав він.

На питання журналіста про те, що мотивувало DCH купити підприємство, Олександр Ярославський відповів: "Нудно бути просто з грошима. Треба ще щось робити. Ми українці, ми тут живемо, я сюди інвестую".

Олександр Ярославський представив нового генерального директора Sukha Balka Віталія Баша - топ-менеджера з 10-річним досвідом управління активами в добувній галузі (в рамках DCH). І повідомив, що найближчі кілька місяців управлінська команда DCH присвятить глибинній діагностиці ситуації на підприємстві та доопрацювання стратегії розвитку підприємства.

Віталій Баш, в свою чергу, також зазначив, що: "З огляду на досвід групи DCH з управління промисловими активами, ми впевнені, що наша команда зможе дати Sukha Balka новий імпульс для сталого розвитку. Це в наших силах".

Як відомо, група DCH впродовж своєї більш, ніж 20-річної історії розвивала різні інвестиційні проекти, серед яких "УкрСиббанк", проданий згодом міжнародній групі BNP Paribas, Черкаський "Азот", "Київстар", підготовка інфраструктури Харкова до Євро-2012. Поточні пріоритетні напрямки діяльності бізнес-групи - фінанси, промисловість, виробництво будматеріалів, будівництво, девелопмент, готельний бізнес, спір.

Останнім великим придбанням Ярославського був Харківський тракторний завод, який після 10-місячного простою почав роботу на початку 2017 року. В даний час група також перебуває в процесі придбання страхової компанії "ІНГО Україна" (Київ): завершуються формальні процедури щодо закриття угоди з купівлі 25%-го пакета акцій, а далі DCH має намір наростити свою частку до 100%.