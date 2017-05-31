Группа DCH А.Ярославского приняла управление Sukha Balka

На встрече с представителями трудового коллектива от вице-президента компании-продавца Денис Новоженов сказал, что на данный актив было несколько претендентов, однако приняли решение выбрать “собственника, способного развивать актив, ответственного и порядочного инвестора, одного из лучших в Украине”. И отметил, что “актив успешный и стабильный, коллектив очень качественный”.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, в своем выступлении подчеркнул, что имеет длительный опыт работы в Кривом Роге.

“Первый раз я приехал сюда 22 года назад — работал со многими промышленными предприятиями. Так что это для меня родной регион, мне приятно опять вернуться в Кривой Рог. Мы приложим все усилия, чтобы Sukha Balka развивалась, обеспечивая преемственность лучших традиций. Резких движений не будет, но, в то же время, мы будем внедрять свои новшества, которые отработали у себя в DCH. И конечно, уделим внимание социальным аспектам, и участию в жизни города”, — сказал он.

На вопрос журналиста о том, что мотивировало DCH купить предприятие, Александр Ярославский ответил: “Скучно быть просто с деньгами. Надо еще что-то делать. Мы украинцы, мы здесь живем, я сюда инвестирую”.

Александр Ярославский представил нового генерального директора Sukha Balka Виталия Баша — топ-менеджера с 10-летним опытом управления активами в добывающей отрасли (в рамках DCH). И сообщил, что ближайшие несколько месяцев управленческая команда DCH посвятит глубинной диагностике ситуации на предприятии и доработке стратегии развития предприятия.

Виталий Баш, в свою очередь, также отметил, что: “Учитывая опыт группы DCH по управлению промышленными активами, мы уверены, что наша команда сможет дать Sukha Balka новый импульс для устойчивого развития. Это в наших силах”.

Как известно, группа DCH на протяжении своей более, чем 20-летней истории развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых “УкрСиббанк”, проданный впоследствии международной группе BNP Paribas, Черкасский “Азот”, “Киевстар”, подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы — финансы, промышленность, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес, спор.

Последним крупным приобретением А.Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года. В настоящее время группа также находится в процессе приобретения страховой компании “ИНГО Украина” (Киев): завершаются формальные процедуры по закрытию сделки по покупке 25%-го пакета акций, а далее DCH намерена нарастить свою долю до 100%.