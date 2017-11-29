"Груднева казка": в Україні знімуть кіно про Святого Миколая

Так, повідомляється, державна підтримка проекту склала 22 930 449 грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 38 217 415 грн. Продюсером фільму є Марія Каель, автором сценарію — Антон Базелінський. Проект фільму став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно.

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Режисером фільму є Семен Горов. Він є режисером-постановником багатьох популярних новорічних програм: “Вечори на хуторі біля Диканьки”, “Попелюшка”, “Сорочинський ярмарок”, “Зоряні канікули”, “Червона шапочка” та ін.

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Зйомки фільму розпочнуться у січні 2018-го року. Зніматися картина буде більше місяця, до середини лютого. Головні місця зйомок — в Україні, на Прикарпатті.

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У центрі історії — другокласник Артем, чия сім’я щойно переїхала з великого міста в будинок у Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая неочікувано з’являється сам Миколай. Насправді це крадій-домушник в костюмі чарівника. Хлопчику, разом з сестрою-підлітком і місцевою дітворою, доводиться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, щоб перемогти злодія і врятувати справжнього Святого Миколая. Прем’єра фільму запланована на кінець 2018-го року.