"Декабрьская сказка": в Украине снимут кино о Святом Николае

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 51700 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 31791 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 43766 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55058 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109627 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113142 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137704 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107251 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108688 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113302 просмотра

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"Декабрьская сказка": в Украине снимут кино о Святом Николае

"Декабрьская сказка": в Украине снимут кино о Святом Николае

Киев  •  УНН

 • 31924 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государственное агентство по вопросам кино 22 ноября заключило контракт с компанией Big Hand Films о производстве фильма о Святом Николае "Декабрьская сказка". Об этом сообщает пресс-служба Госкино, передает УНН.

Так, сообщается, государственная поддержка проекта составила 22930449 грн. Общая стоимость производства фильма составляет 38217415 грн. Продюсером фильма является Мария КАЭЛ, автором сценария - Антон Базелинский. Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино.

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Режиссером фильма является Семен Горов. Он является режиссером-постановщиком многих популярных новогодних программ: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка", "Звездные каникулы", "Красная шапочка" и др.

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Съемки фильма начнутся в январе 2018 года. Сниматься картина будет более месяца, до середины февраля. Главные места съемок - в Украине, на Прикарпатье.

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В центре истории - второклассник Артем, чья семья только переехала из большого города в дом в Карпатах. К Артему накануне Дня Святого Николая неожиданно приходит сам Николай. На самом деле это вор-домушник в костюме волшебника. Мальчику, вместе с сестрой-подростком и местной детворой, приходится проявить настоящую сплоченность, смелость и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого Николая. Премьера фильма запланирована на конец 2018 года.

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