"Декабрьская сказка": в Украине снимут кино о Святом Николае
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государственное агентство по вопросам кино 22 ноября заключило контракт с компанией Big Hand Films о производстве фильма о Святом Николае "Декабрьская сказка". Об этом сообщает пресс-служба Госкино, передает УНН.
Так, сообщается, государственная поддержка проекта составила 22930449 грн. Общая стоимость производства фильма составляет 38217415 грн. Продюсером фильма является Мария КАЭЛ, автором сценария - Антон Базелинский. Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино.
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Режиссером фильма является Семен Горов. Он является режиссером-постановщиком многих популярных новогодних программ: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка", "Звездные каникулы", "Красная шапочка" и др.
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Съемки фильма начнутся в январе 2018 года. Сниматься картина будет более месяца, до середины февраля. Главные места съемок - в Украине, на Прикарпатье.
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В центре истории - второклассник Артем, чья семья только переехала из большого города в дом в Карпатах. К Артему накануне Дня Святого Николая неожиданно приходит сам Николай. На самом деле это вор-домушник в костюме волшебника. Мальчику, вместе с сестрой-подростком и местной детворой, приходится проявить настоящую сплоченность, смелость и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого Николая. Премьера фильма запланирована на конец 2018 года.