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Грози очікуються на заході України

Грози очікуються на заході України

Київ • УНН

 • 9263 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. На заході України в понеділок очікуються грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Вдень 18 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях - грози", - повідомили синоптики.

Також грози очікуються вночі місцями і в Київській та Чернігівській областях.

Крім того, 18 червня в південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Волинській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, цьогорічна весна у Києві увійшла у десятку найтепліших.

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