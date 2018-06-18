Грози очікуються на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На заході України в понеділок очікуються грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вдень 18 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях - грози", - повідомили синоптики.
Також грози очікуються вночі місцями і в Київській та Чернігівській областях.
Крім того, 18 червня в південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Волинській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, цьогорічна весна у Києві увійшла у десятку найтепліших.