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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 00:20 • 104954 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112993 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143791 просмотра

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Грозы ожидаются на западе Украины

Грозы ожидаются на западе Украины

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. На западе Украины в понедельник ожидаются грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Днем 18 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях - грозы", - сообщили синоптики.

Также грозы ожидаются ночью местами и в Киевской и Черниговской областях.

Кроме того, 18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, нынешняя весна в Киеве вошла в десятку самых теплых.

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