Грози не відступають: киян попередили про нову негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Синоптики попереджають про нову грозу у столиці. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, у Києві до кінця доби 16 серпня гроза, місцями шквали 24 м/с, подекуди град”, — йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, у ніч на 16 серпня сильна негода у столиці наробила лиха: зірвало дах у кіоску, зламало гілки дерев. У результаті розгулу стихії рух трамваїв маршруту №18 було заблоковано.
Вранішній Хрещатик являв усі ознаки нічного хаосу - затоплені переходи, зірвані дахи, обвалена будівля. На вулицях утворився 10-сантиметровий шар мулу і сміття з печерських пагорбів.
Найбільше від стихії потерпав центр міста і Лівий берег. Усього під час "горобиної ночі" у Києві повалило понад 200 дерев і 5 опор.
Проте прогноз погоди продовжує дивувати. До кінця тижня в Україні збережуться контрастні погодні умови. У той час як одна частина країни потерпатиме від спеки - іншу заллє дощами.
Між іншим, у Карпатському регіоні очікуються грози. У гірських річках можливі паводки.