Грозы не отступают: киевлян предупредили о новом ненастье

“По данным Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 16 августа гроза, местами шквалы 24 м/с, местами град”, — говорится в сообщении.

Как писал УНН, в ночь на 16 августа сильная непогода в столице натворила бед: сорвало крышу в киоске, сломало ветви деревьев. В результате разгула стихии движение трамваев маршрута № 18 было заблокировано.

Утренний Крещатик предстал со всеми признаками ночного хаоса — затопленными переходами, сорванными крышами, обвалившимся зданием. На улицах образовался 10-сантиметровый слой ила и мусора с печерских холмов.

Больше всего пострадал центр города и Левый берег. Всего во время “воробьиной ночи” в Киеве повалило более 200 деревьев и 5 опор.

Однако прогноз погоды продолжает удивлять. К концу недели в Украине сохранятся контрастные погодные условия. В то время как одна часть страны будет страдать от жары — другую зальет дождями.

Между тем, в Карпатском регионе ожидаются грозы. В горных реках возможно повышение уровня воды.