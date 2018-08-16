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Грозы не отступают: киевлян предупредили о новом ненастье

Киев • УНН

 • 12144 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Синоптики предупреждают о новой грозе в столице. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Грозы не отступают: киевлян предупредили о новом ненастье

“По данным Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 16 августа гроза, местами шквалы 24 м/с, местами град”, — говорится в сообщении.

Как писал УНН, в ночь на 16 августа сильная непогода в столице натворила бед: сорвало крышу в киоске, сломало ветви деревьев. В результате разгула стихии движение трамваев маршрута № 18 было заблокировано.

Утренний Крещатик предстал со всеми признаками ночного хаоса — затопленными переходами, сорванными крышами, обвалившимся зданием. На улицах образовался 10-сантиметровый слой ила и мусора с печерских холмов.

Больше всего пострадал центр города и Левый берег. Всего во время “воробьиной ночи” в Киеве повалило более 200 деревьев и 5 опор.

Однако прогноз погоды продолжает удивлять. К концу недели в Украине сохранятся контрастные погодные условия. В то время как одна часть страны будет страдать от жары — другую зальет дождями.

Между тем, в Карпатском регионе ожидаются грозы. В горных реках возможно повышение уровня воды.

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