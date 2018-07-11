Гройсман зобов'язав міністрів узгоджувати з МЗС будь-які листування з РФ

"Я хочу зауважити до всіх колег-міністрів, що будь-які такі речі (спілкування чи листування з Росією - ред.) ви маєте, по-перше, одразу реагувати. По-друге, ні в кого з вас немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом нашим... І всі такі речі, запити провокативні і так далі координувати з Міністерством закордонних справ, і діяти тільки в межах тих директив і мандатів, які надає уряд", - наголосив глава уряду.



Нагадаємо, Європейський Союз закликає Російську Федерацію звільнити усіх українських політв’язнів. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом України Петром Порошенком за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.