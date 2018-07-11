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Гройсман зобов'язав міністрів узгоджувати з МЗС будь-які листування з РФ

Гройсман зобов'язав міністрів узгоджувати з МЗС будь-які листування з РФ

Київ • УНН

 • 9658 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що міністри повинні погоджувати будь-яке листування чи спілкування з представниками Російської Федерації з Міністерством закордонних справ України. Про це він сьогодні сказав під вас засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Я хочу зауважити до всіх колег-міністрів, що будь-які такі речі (спілкування чи листування з Росією - ред.) ви маєте, по-перше, одразу реагувати. По-друге, ні в кого з вас немає мандату вести будь-які розмови з країною-агресором і ворогом нашим... І всі такі речі, запити провокативні і так далі координувати з Міністерством закордонних справ, і діяти тільки в межах тих директив і мандатів, які надає уряд", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, Європейський Союз закликає Російську Федерацію звільнити усіх українських політв’язнів. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом України Петром Порошенком за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

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