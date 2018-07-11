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Гройсман обязал министров согласовывать с МИД любые переписки с РФ

Гройсман обязал министров согласовывать с МИД любые переписки с РФ

Киев  •  УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что министры должны согласовывать любые переписки или общение с представителями Российской Федерации и Министерства иностранных дел Украины. Об этом он сказал во вас заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я хочу подчеркнуть всем коллегам-министрам, любые такие вещи (общения или переписки с Россией - ред.) вы, во-первых, должны сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любой разговор со страной-агрессором и врагом нашим ... и все такие вещи, запросы провокационные и т.д. координировать с Министерством иностранных дел, и действовать только в пределах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, Европейский Союз призывает Российскую Федерацию освободить всех украинских политзаключенных. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Президентом Украины Петром Порошенко по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

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