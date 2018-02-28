Гройсман виступив за відкриті списки на парламентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Принциповим питанням є вирішення моделі виборчої системи на наступні парламентські вибори в Україні. Про це під час брифінгу заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я хотів би мінімізувати будь-який вплив роздачі і скупки голосів в Україні. Це потім дуже дорого обходиться Україні. Тому дуже важливо, щоб парламент визначився з цією моделлю. Я вважаю, що відкриті парламентські списки і партії буде добре прийнято з точки зору політичної структурованості і відповідальності парламенту. З іншого боку, через відкриті списки мажоритарна система зможе діяти”, — підкреслив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, голова ВР Андрій Парубій запевнив, що дострокових парламентських виборів не буде.