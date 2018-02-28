Гройсман выступил за открытые списки на парламентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Принципиальным вопросом является решение модели избирательной системы на следующие парламентские выборы в Украине. Об этом во время брифинга заявил председатель правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Я хотел бы минимизировать любое воздействие раздачи и скупки голосов в Украине. Это потом очень дорого обходится Украине. Поэтому очень важно, чтобы парламент определился с этой моделью. Я считаю, что открытые парламентские списки и партии будет хорошо принято с точки зрения политической структурированности и ответственности парламента. С другой стороны, через открытые списки мажоритарная система сможет действовать”, — подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, председатель ВР Андрей Парубий заверил, что досрочных парламентских выборов не будет.