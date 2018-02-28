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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54165 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64692 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67714 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104615 просмотра

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Гройсман выступил за открытые списки на парламентских выборах

Гройсман выступил за открытые списки на парламентских выборах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Принципиальным вопросом является решение модели избирательной системы на следующие парламентские выборы в Украине. Об этом во время брифинга заявил председатель правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

“Я хотел бы минимизировать любое воздействие раздачи и скупки голосов в Украине. Это потом очень дорого обходится Украине. Поэтому очень важно, чтобы парламент определился с этой моделью. Я считаю, что открытые парламентские списки и партии будет хорошо принято с точки зрения политической структурированности и ответственности парламента. С другой стороны, через открытые списки мажоритарная система сможет действовать”, — подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, председатель ВР Андрей Парубий заверил, что досрочных парламентских выборов не будет.

Украинские Национальные Новости

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