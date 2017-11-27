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Гройсман: Україна вдячна Грузії за програми реабілітації для українських військових

Гройсман: Україна вдячна Грузії за програми реабілітації для українських військових

Київ • УНН

 • 10467 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна вдячна Уряду Грузії, працівникам грузинських закладів охорони здоров’я за програми реабілітації для українських військових. Як повідомляє прес-служба Уряду, про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідання Військового реабілітаційного центру ім. Національного Героя Грузії М.Макашвілі, передає УНН.

"Я вдячний за ту неоцінену допомогу та любов, яку персонал Центру віддає поранених українським військовослужбовцям. Доля поставила перед нашими народами великі виклики. І тільки мужність героїв дозволяє робити світ краще і зупиняти тих, хто сіє зло. Спільними зусиллями можна поновити мир і змусити агресора змінити плани", - сказав Гройсман.

Як повідомлялося, починаючи з 2015 року Департамент підтримки поранених військовослужбовців Міністерства оборони Грузії регулярно приймає службовців Збройних сил України на оздоровлення та курси реабілітації. З 2015 року курси реабілітації в Центрі пройшли 130 українських військових. Наразі, відповідно до Меморандуму та Плану двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Грузії на 2017 рік, в Центрі перебувають 15 військовослужбовців Збройних Сил України.

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