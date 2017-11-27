Гройсман: Украина благодарна Грузии за программы реабилитации для украинских военных

"Я благодарен за ту неоцененную помощь и любовь, которую персонал Центра отдает раненым украинским военнослужащим. Судьба поставила перед нашими народами большие вызовы. И только мужество героев позволяет делать мир лучше и останавливать тех, кто сеет зло. Совместными усилиями можно восстановить мир и заставить агрессора изменить планы", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, начиная с 2015 года Департамент поддержки раненых военнослужащих Министерства обороны Грузии регулярно принимает служащих Вооруженных сил Украины на оздоровление и курсы реабилитации. С 2015 года курсы реабилитации в Центре прошли 130 украинских военных. Сейчас, согласно Меморандума и Плана двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Грузии на 2017 год, в Центре находятся 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.