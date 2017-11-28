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Гройсман спрогнозував зростання української економіки

Гройсман спрогнозував зростання української економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Після сильного падіння в попередні роки українська економіка демонструє зростання - 2% в цьому році, і 3% - прогноз на наступний рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час міжнародного логістичного форуму "Tbilisi Belt and Road Forum", повідомляє УНН.

"Все сектора економіки демонструють зростання. При цьому для України важливим є створення конкурентного національного продукту", - підкреслив він.

За словами прем'єра, зараз відзначається зростання експорту української продукції на всі глобальні ринки.

"Уже рік діє угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. 1 вересня набула чинності угода про ЗВТ з Канадою, зараз ми вже завершуємо переговори по ЗВТ з Туреччиною та Ізраїлем. Безумовно, ми будемо і далі інтегруватися в світову економіку, і максимально в міжнародну торгівлю", - підкреслив Гройсман.

Як уточнив він, Україна входить в топ-10 експортерів агропродукції в світі. За багатьма позиціями ми займаємо лідируючі базові позиції. Наприклад, по соняшниковій олії ми на першому місці, на сьомому - по м'ясу птиці, по зерну - також входимо в топ-5.

"Але наше головне завдання - зміна структури національної економіки, ми налаштовані на продовження подальших реформ, які прискорять економічне зростання. Для цього ми вже запустили механізм трансформації, якого не було 23 роки. Йде перезапуск державної служби, судової системи, восени ми провели глобальну пенсійну реформу, реформу освіти, медицини, продовжуємо рухатися в напрямку дерегуляції та зміни підходів до держконтролю. Найближчим часом Україна буде демонструвати економічне зростання і дуже тверде просування з точки зору світових рейтингів, в тому числі ведення бізнесу і стійкості", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, за рік експорт українських товарів до країн ЄС зріс до більш ніж 10%.

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