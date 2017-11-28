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Гройсман спрогнозировал рост украинской экономики

Гройсман спрогнозировал рост украинской экономики

Киев  •  УНН

 • 20090 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. После сильного падения в предыдущие годы Украинская экономика демонстрирует рост — 2% в этом году, и 3% — прогноз на следующий год. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время международного логистического форума “Tbilisi Belt and Road Forum”, сообщает УНН.

“Все сектора экономики демонстрируют рост. При этом для Украины важным является создание конкурентного национального продукта”, — подчеркнул он.

По словам премьера, сейчас отмечается рост экспорта украинской продукции на все глобальные рынки.

“Уже год действует соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 1 сентября вступило в силу соглашение о ЗСТ с Канадой, сейчас мы уже завершаем переговоры по ЗСТ с Турцией и Израилем. Безусловно, мы будем и дальше интегрироваться в мировую экономику, и максимально в международную торговлю”, — подчеркнул Гройсман.

Как уточнил он, Укриана входит в топ-10 экспортеров агропродукции в мире. По многим позициям мы занимаем лидирующие базовые позиции. Например, по подсолнечному маслу мы на первом месте, на седьмом — по мясу птицы, по зерну — также входим в топ-5.

“Но наша главная задача — изменение структуры национальной экономики, мы настроены на продолжение дальнейших реформ, которые ускорят экономический рост. Для этого мы уже запустили механизм трансформации, которого не было 23 года. Идет перезапуск государственной службы, судебной системы, осенью мы провели глобальную пенсионную реформу, реформу образования, медицины, продолжаем двигаться в направлении дерегуляции и изменения подходов к госконтролю. В ближайшее время Украина будет демонстрировать экономический рост и очень твердое продвижение с точки зрения мировых рейтингов, в том числе ведения бизнеса и устойчивости”, — подчеркнул Гройсман.

Напомним, за год экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос до более чем 10%.

Украинские Национальные Новости

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