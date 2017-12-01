Гройсман розраховує на ухвалення Держбюджету 7 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на ухвалення доопрацьованого Державного бюджету на 2018 рік у парламенті 7 грудня 2017 року. Про це він сьогодні заявив на зустрічі з бізнесом, передає кореспондент УНН.
“Ми вчора доопрацювали останні необхідні параметри національного бюджету на наступний рік. Ми вийдемо на 7 грудня в зал українського парламенту для того, щоб ухвалити планово бюджет. Щоб ми абсолютно спокійно планово увійшли у 2018 рік”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, в уряді підтвердили, що Бюджет-2018 нардепи мають розглянути 7 грудня.