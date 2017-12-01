Гройсман рассчитывает на принятие Госбюджета 7 декабря

"Мы вчера доработали последние необходимые параметры национального бюджета на следующий год. Мы выйдем на 7 декабря в зал украинского парламента для того, чтобы принять планово бюджет. Чтобы мы совершенно спокойно планово вошли в 2018 год", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в правительстве подтвердили, что Бюджет-2018 нардепы должны рассмотреть 7 декабря.