Гройсман: фермерському сектору за три роки виділили більше 100 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За останні три роки держава надала більше 100 млрд гривень на розвиток малого українського фермерства. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на початку засідання Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.
"Ефективні земельні відносини мають важливе значення для розвитку українського фермерства... Ми передали фактично за останні три роки, з 2014 року, більше 100 млрд гривень на місця, для надання тієї підтримки, яку ми запровадили та будемо продовжувати це робити й в наступному році для малого фермерства", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що це допоможе наповнити внутрішній ринок України якісними продуктами продовольства.
"На наступний рік ми забезпечимо підтримку аграрного сектору в плані окремої програми, яку ухвалив уряд, щодо підтримки фермерства – це 1 млрд гривень", - зазначив Прем’єр-міністр.
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