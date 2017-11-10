Гройсман: фермерському сектору за три роки виділили більше 100 млрд грн

"Ефективні земельні відносини мають важливе значення для розвитку українського фермерства... Ми передали фактично за останні три роки, з 2014 року, більше 100 млрд гривень на місця, для надання тієї підтримки, яку ми запровадили та будемо продовжувати це робити й в наступному році для малого фермерства", - сказав В.Гройсман.

Він додав, що це допоможе наповнити внутрішній ринок України якісними продуктами продовольства.

"На наступний рік ми забезпечимо підтримку аграрного сектору в плані окремої програми, яку ухвалив уряд, щодо підтримки фермерства – це 1 млрд гривень", - зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує штрафувати водіїв на місці за керування авто в стані алкогольного сп'яніння.