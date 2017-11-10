Гройсман: фермерскому сектору за три года выделили более 100 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За последние три года государство предоставило более 100 млрд гривен на развитие малого украинского фермерства. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"Эффективные земельные отношения имеют важное значение для развития украинского фермерства... Мы передали фактически за последние три года, с 2014 года, более 100 млрд гривен на места для оказания той поддержки, которую мы ввели и будем продолжать это делать и в следующем году для малого фермерства", - сказал В.Гройсман.
Он добавил, что это поможет наполнить внутренний рынок Украины качественными продуктами продовольствия.
"На следующий год мы обеспечим поддержку аграрного сектора в плане отдельной программы, которую приняло правительство, по поддержке фермерства - это 1 млрд гривен", - отметил Премьер-министр.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за вождение в состоянии алкогольного опьянения.