Гройсман доручив уряду доопрацювати Бюджет-2018 до 10 грудня

"Я хотів би зараз доручити команді уряду, Міністерству фінансів спільно з колегами, першому віце-прем'єр-міністру, міністру Кабінету міністрів організувати роботу з доопрацювання з урахуванням зауважень, які були висловлені народними депутатами, законопроекту до другого читання в першій декаді. Тобто, з 1 по 10 грудня у той пленарний тиждень, який відбудеться в ці дати", - наголосив він.

Прем'єр зазначив, що це є надважливим пріоритетом.

Нагадаємо, народні депутати мають два тижні для доопрацювання проекту Бюджету України на 2018 рік до другого читання.

14 листопада, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету 2018.