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Гройсман доручив уряду доопрацювати Бюджет-2018 до 10 грудня

Гройсман доручив уряду доопрацювати Бюджет-2018 до 10 грудня

Київ • УНН

 • 13168 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив урядовій команді доопрацювати до другого читання Державний бюджет на 2018 рік з указуванням зауважень народних депутатів. Про це він сьогодні сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Я хотів би зараз доручити команді уряду, Міністерству фінансів спільно з колегами, першому віце-прем'єр-міністру, міністру Кабінету міністрів організувати роботу з доопрацювання з урахуванням зауважень, які були висловлені народними депутатами, законопроекту до другого читання в першій декаді. Тобто, з 1 по 10 грудня у той пленарний тиждень, який відбудеться в ці дати", - наголосив він.

Прем'єр зазначив, що це є надважливим пріоритетом.

Нагадаємо, народні депутати мають два тижні для доопрацювання проекту Бюджету України на 2018 рік до другого читання.

14 листопада, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету 2018.

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