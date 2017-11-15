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Гройсман поручил правительству доработать Бюджет-2018 до 10 декабря

Гройсман поручил правительству доработать Бюджет-2018 до 10 декабря

Киев  •  УНН

 • 13158 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительственной команде доработать ко второму чтению Государственный бюджет на 2018 год с указанием замечаний народных депутатов. Об этом он сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы сейчас поручить команде правительства, Министерству финансов совместно с коллегами, первому вице-премьеру, министру Кабинета министров организовать работу по доработке с учетом замечаний, которые были высказаны народными депутатами, законопроекта ко второму чтению в первой декаде. То есть, с 1 по 10 декабря в ту пленарную неделю, которая состоится в эти даты", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что это являєтся важнейшим приоритетом.

Напомним, у народных депутатов есть две недели для доработки проекта бюджета Украины на 2018 год ко второму чтению.

14 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета 2018.

Украинские Национальные Новости

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