Гройсман поручил правительству доработать Бюджет-2018 до 10 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительственной команде доработать ко второму чтению Государственный бюджет на 2018 год с указанием замечаний народных депутатов. Об этом он сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы сейчас поручить команде правительства, Министерству финансов совместно с коллегами, первому вице-премьеру, министру Кабинета министров организовать работу по доработке с учетом замечаний, которые были высказаны народными депутатами, законопроекта ко второму чтению в первой декаде. То есть, с 1 по 10 декабря в ту пленарную неделю, которая состоится в эти даты", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что это являєтся важнейшим приоритетом.
Напомним, у народных депутатов есть две недели для доработки проекта бюджета Украины на 2018 год ко второму чтению.
14 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета 2018.