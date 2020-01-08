Гросмейстер з України виборов нагороду шахового турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вінницький гросмейстер Сергій Федорчук став срібним призером турніру "Festival International de Tours tournoi A", що фінішував у французькому Турі, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи" у Facebook.
Наш земляк набрав 6 очок із 7-ми можливих — так само як і француз Максим Лагард — але мав дещо гірший додатковий показник.
Варто додати, що третім став колишній українець, а нині представник Іспанії — відомий тренер і літератор Віктор Москаленко. А в топ-10 пробився також ще один наш земляк Анатолій Поліванов.
Додамо, загалом у змаганнях взяли участь 117 шахістів серед яких шестеро з України.