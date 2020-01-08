Гроссмейстер из Украины завоевал награду шахматного турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Винницкий гроссмейстер Сергей Федорчук стал серебряным призером турнира "Festival International de Tours tournoi A", финишировавший во французском Туре, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы" в Facebook.
Наш земляк набрал 6 очков из 7-ми возможных — так же как и француз Максим Лагард — но имел несколько хуже дополнительный показатель.
Стоит добавить, что третьим стал бывший украинец, а ныне представитель Испании — известный тренер и литератор Виктор Москаленко. А в топ-10 пробился также еще один наш земляк Анатолий Поливанов.
Добавим, всего в соревнованиях приняли участие 117 шахматистов среди которых шестеро из Украины.