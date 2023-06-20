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Грошова допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС: хто і скільки отримає

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд виділить одноразову грошову допомогу постраждалим від підриву дамби Каховської ГЕС. На це з державного бюджету виділили понад 564 млн гривень, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Грошова допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС: хто і скільки отримає

Деталі

Кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей отримає одноразово 5 тис. грн допомоги коштом резервного фонду держбюджету. Відповідну постанову Уряд прийняв вчора.

Постраждалими визначатимуться ті, хто:

  • на момент виникнення надзвичайної ситуації проживали/були зареєстровані у районах Миколаївської та Херсонської областей (перелік населених пунктів разом із переліком вулиць та адрес затверджується Миколаївською та Херсонською ОВА);
  • перемістилися після 6 червня 2023 року з тимчасово окупованих росією територій Миколаївської та Херсонської областей, які розташовані в районах підтоплень зазначених регіонів.

Призначатимуть матеріальну грошову допомогу будуть органи соцзахисту населення. Для отримання допомоги достатньо подати відповідну заяву, і пред’явити паспорт (або єДокумент), картку платника податків, для дітей – свідоцтво про народження (або е-свідоцтво). Інформацію про неповнолітню дитину включають до заяви одного з батьків.

У випадку втрати документів, людина може пред’явити їх скан- чи фотокопії, або використати відомості з ЄДДР та інших державних інформаційних ресурсів.

Звернутися із заявою потрібно не пізніше 31 серпня 2023 року.

Отримати кошти можна буде через "Укрпошту" або через банки, з можливістю їх зняття через термінали.

Грошову допомогу не здійснюватимуть тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну допомогу від держави.

Ті громадяни, майно яких було пошкоджено внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС, також матимуть право на отримання компенсації від держави в межах програми "єВідновлення".

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