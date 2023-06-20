Денежная помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто и сколько получит
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство выделит единовременную денежную помощь пострадавшим от подрыва дамбы Каховской ГЭС. На это из государственного бюджета выделили более 564 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.
Детали
Каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит одноразово 5 тыс. грн помощи за счет резервного фонда госбюджета. Соответствующее постановление Правительство приняло вчера.
Пострадавшими будут определяться те, кто:
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- на момент возникновения чрезвычайной ситуации проживали/были зарегистрированы в районах Николаевской и Херсонской областей (перечень населенных пунктов вместе с перечнем улиц и адресов утверждается Николаевской и Херсонской ОГА);
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- переместились после 6 июня 2023 года с временно оккупированных россией территорий Николаевской и Херсонской областей, расположенных в районах подтоплений указанных регионов.
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Назначать материальную денежную помощь будут органы соцзащиты населения. Для получения помощи достаточно подать соответствующее заявление, и предявить паспорт (или е-документ), карточку налогоплательщика, для детей – свидетельство о рождении (или е-свидетельство). Информацию о несовершеннолетнем ребенке включают в заявление одного из родителей.
В случае утери документов, человек может предъявить их скан- или фотокопии, или использовать сведения из ЕГДР и других государственных информационных ресурсов.
Обратиться с заявлением нужно не позднее 31 августа 2023 года.
Получить средства можно будет через "Укрпочту" или через банки, с возможностью их снятия через терминалы.
Денежную помощь не будут осуществлять тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячную помощь от государства.
Те граждане, имущество которых было повреждено в результате подрыва плотины на Каховской ГЭС, также будут иметь право на получение компенсации от государства в рамках программы "єВідновлення".
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