Гроші, сплачені як застава за Р.Насірова, законні – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Державна служба фінансового контролю перевірила походження грошей для застави, внесеної за відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Як повідомив прокурор САП Роман Симків, що служба дійшла висновку, що джерела надходження грошей, частину яких внесла дружина Р.Насірова, частину - його тесть, законні.
За його словами, чи були з цих коштів сплачені податки, має перевіряти Державна фіскальна служба.
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила слідство у кримінальному провадженні щодо тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова до 2 липня 2017 року.