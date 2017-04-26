Деньги, уплаченные в качестве залога по Р.Насирова, законны - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Государственная служба финансового контроля проверила происхождения денег для залога, внесенного за отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщил прокурор САП Роман Симкив, что служба пришла к выводу, что источники поступления денег, часть которых внесла жена Р.Насирова, часть - его тесть, законны.
По его словам, были ли из этих средств уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба.
Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила следствие в уголовном производстве в отношении временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова до 2 июля 2017 года.