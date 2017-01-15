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Громадянська панахида за загиблим морським піхотинцем розпочалась на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 січня. УНН. На Зам’янщині у Кіровоградській області розпочалась громадянська панахида за загиблим військовослужбовцем 501-го батальйону 36-ї бригади Сергієм Трубіним, який 8 січня підірвався на міні в зоні АТО. Привести земляка в останню путь зібрались близько трьох сотень людей. Про це кореспонденту УНН повідомив радник голови Знам’янської райдержадміністрації з питань учасників АТО Володимир Мухуров.

Відповідно до розпорядження міського голови Знам'янки 15 січня 2017 року оголошено Днем жалоби.

За інформацією прес-служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України старший матрос загинув в районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Разом з військовослужбовцем загинули його бойові побратими - молодший сержант Микола Охріменко та молодший сержант Сергій Сонько. Наймолодшому Сергію Соньку було 23 роки, він із Херсона. Сергію Трубіну з Знам’янського району Кіровоградщини виповнилося 29. 54-річний Микола Охріменко останні роки жив у Сумах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, судмедексперти у Дніпрі назвали причину смерті трьох військових в АТО.

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