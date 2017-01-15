Гражданская панихида по погибшему морскому пехотинцу началась Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 января. УНН. В Кировоградской области началась гражданская панихида по погибшему военнослужащему 501-го батальона 36-й бригады Сергею Трубину, который 8 января подорвался на мине в зоне АТО. Привести земляка в последний путь собрались около трех сотен человек. Об этом корреспонденту УНН сообщил советник главы Знаменской райгосадминистрации по вопросам участников АТО Владимир Мухуров.
Согласно распоряжению городского головы Знаменки 15 января 2017 года объявлен Днем траура.
По информации пресс-службы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины старший матрос погиб в районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Вместе с военнослужащим погибли его боевые товарищи - младший сержант Николай Охрименко и младший сержант Сергей Сонько. Самому молодому Сергею Соньку было 23 года, он из Херсона. Сергею Трубину из Знаменского района Кировоградской области исполнилось 29. 54-летний Николай Охрименко последние годы жил в Сумах.
Напомним, как сообщал УНН, судмедэксперты в Днепре назвали причину смерти троих военных в АТО.