Громадянка Молдови намагалась ввезти в Україну колекцію старовинних монет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску на кордоні з Молдовою виявили майже півсотні монет XVIII – XIX століття, які намагалась провезти громадянка Молдови, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як повідомили прикордонники, у пункт пропуску “Сокиряни”, на в’їзд в Україну, мікроавтобус “Мерседес” під керуванням громадянина Молдови прибув сьогодні вночі.
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“Під час спільного прикордонно-митного огляду багажу, серед особистих речей пасажирки, громадянки Молдови, правоохоронці виявили 44 монети, які, ймовірно, становлять культурно-історичну цінність”, — йдеться у повідомленні.
Колекцію монет правоохоронці вилучили та направили на експертизу для встановлення культурної та історичної цінності, повідомили у прес-службі.